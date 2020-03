İtaliyada koronavirusa yoluxanların müalicə aldığı xəstəxanadan görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə müalicə alan xəstələrin üzü üstə yatırılması diqqət çəkib. Məlumata görə, həkimlər qana daha çox oksigenin getməsi üçün bu üsula əl atırlar.

Qeyd edək ki, İtaliya dünyada koronavirusun ən çox yayıldığı ikinci ölkədir. Ölkədə xəstəxanalarında 6 min 387 nəfər bu xəstəlikdən müalicə alır. Ölənlərin sayı isə 366-ya çatıb.

(medicina.az)

