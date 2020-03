Aynişan Quliyeva əri haqqında: ''Arada anlaşılmazlıq olur '' - VİDEO

Əməkdar artist Aybəniz Haşımova və müğənni qızı Aynişan Quliyeva verilişdə qonaq olublar.



Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi qız nəvəsi arzuladığını dilə gətirib:

“Sağ olsunlar qonşuluqda ev götürüblər. Yaxınımdadırlar. Əlbəttə ki, hər valideyn ömür boyu övladının xivətini çəkir, mən də həmçinin. Adi çay içəndə belə qızımı düşünürəm. Evliliyimin ilk zamanlarında fikrim başqa idi. Oğlum olsun istəyirdim. Aynişan doğulduqdan sonra isə düşüncəm tamam dəyişdi. Aynişan kimi qız nəvəsi istəyirəm”.



Aynişan Quliyeva da həyat yoldaşı Kənan haqqında danışıb:

“Bütün münasibətlərdə olduğu kimi bizdə də yalnış anlaşılmalar olur. Bir-birimizi anlamağa çalışırıq. Bəzən onun “Qoç” damarı tutur. Elə anlarda üstünə getməyib gözləyirsən ki, özünə gəlsin. Övladımızın adı haqqında hələ düşünməmişik. Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur, əsas odur ki, anlamı gözəl olsun”.

