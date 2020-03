Bakıya giriş-çıxış bağlanır? – Millət vəkilindən açıqlama

Milli Məclisdə Bakıya giriş-çıxışı məhdudlaşdıran qanunun hazırlacağı haqda məlumat yayılıb.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili Fazil Mustafa açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, hələlik bu haqda dəqiq məlumat yoxdur: "Qərarın qəbul olunması ehtimalı var. Bütün hallarda qaydalar sərtləşdiriləcək.

Bu gün müvafiq komitələrdə məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılır. Məsələ Milli Məclisin plenar iclasında müzakirə olunacaq. Müzakirə olunduqdan sonra dəqiq qərar veriləcək. Vətəndaşların vəziyyəti nəzərə alınacaq.

Burada həyati riskdən söhbət gedir. Ona görə də məsələdə ən ciddi addımların atılması vacibdir"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.