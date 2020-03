Türkiyədə bütün milli və beynəlxalq tədbirlər aprelin sonunadək təxirə salındı

Türkiyədə açıq və ya qapalı formada keçiriləcək bütün görüş və ya fəaliyyətlər aprel ayının sonuna qədər təxirə salınıb.

Metbuat.az bildirir ki, Koronavirus pandemiyasının Türkiyədə yayılmasının qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlərin görüldüyü vurğulanan təlimatda qeyd edilir:

“Koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə yayılmasının qarşısını almaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin nəzdindəki Koronavirus Elmi Şurasının tövsiyələrinə əsasən, milli və beynəlxalq səviyyədə açıq və ya qapalı formada keçiriləcək hər hansı bir elmi, mədəni, bədii və oxşar görüşlərin və ya tədbirlərin aprel ayının sonuna qədər təxirə salınması məqsədəuyğun hesab edilir”. (oxu.az)

