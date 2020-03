Rusiyada yeni bir növ koronavirusla yoluxma hallarının sayı son sutka ərzində 253-ə çatıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın yeni koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması və mübarizəsi üzrə əməliyyat qərargahından bildiriblər.

Bildirilib ki, son sutka ərzində doqquz bölgədə Rusiya Federasiyası vətəndaşları arasında 54 koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd edilib:

