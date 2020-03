İranda bəzi millət vəkilləri koronavirus epidemiyası ilə bağlı ölkədə karantin tədbirlərinin tətbiq edilməsi barədə çağırış edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 20 deputat məsələ ilə bağlı prezident Həsən Ruhaniya məktub ünvanlayıb. Millət vəkilləri səhiyyə tədbirləri ilə bağlı dövlət başçısına təkliflər irəli sürüb.

Qeyd edək ki, İranda koronavirusdan 1400-dən çox insan həyatını itirib. 7 minə qədər insan virusa yoluxub.

