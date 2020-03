Türkiyədə koronavirusdan ölənlərin sayı 9-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Səhiyyə naziri Fahrettin Koca açıqlama verib. Virusa yoluxanların sayı isə 670 olub.

Nazirin sözlərinə görə, son 24 saat ərzində 3656 nəfər test etdirib. Onlardan 311-də koronavirus aşkarlanıb.

