Legioner voleybolçular koronavirusa görə Bakıda qalıblar

Voleybol üzrə Azərbaycan Super Liqasında və Yüksək Liqasında oynayan komandaların legionerlərinin təhlükəsizlikləri nəzərə alınaraq onlar öz ölkələrinə yola salınıblar.

"Report" federasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, uçuşların təxirə salınması səbəbindən “Azərreyl”də çıxış edən seneqallı Mbayanq Sek və sloveniyalı Mojka Pene isə hazırda Bakıdadır.

Hər iki oyunçuya komanda rəhbərliyi lazımi şəraiti yaradıb və uyğun zamanda onların ölkələrinə dönməsinə köməklik göstəriləcəyi bildirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.