Bakıda 65 yaşlı kişi xəsarət alıb.

“Report” xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Biləcəri qəsəbəsində 1955-ci il təvəllüdlü Kindsfater Aleksandr Aleksandroviç nərdivandan yıxılaraq ağır xəsarət alıb. O, təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

Müayinə zamanı yaralıya sol mil sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub.

Ramin Şahbazov



