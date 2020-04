"Azərbaycanda bu gün epidemioloji vəziyyət nəzarətdə saxlanılır" - TƏBİB-in rəhbəri

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib.

Azərbaycanın digər Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müqayisədə xariclə daha çox iqtisadi əlaqəsinin mövcud olduğunu deyən R.Bayramlı buna görə də ölkəmizdəki riksin dəfələrlə yüksək olduğunu söyləyib. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda bu gün epidemioloji vəziyyət nəzarətdə saxlanılır:

"Həyata keçirilən məqsədyönlü karantin tədbirləri nəticəsində epidemioloji vəziyyətə nəzarət edilir. Əgər vaxtında bu tədbirlər görülməsəydi, səfərbər olmasaydıq, bu gün vəziyyətə nəzarət edə bilməzdik, daha kritik ola bilərdi. Amma bu gün xəstələr ölkə daxilində aşkarlanırsa, bu, bizim üçün çox ciddi həyəcan siqnalıdır. Biz artıq indidən müxtəlif planlar hazırlayırıq ki, heç bir problemlə rastlaşmayaq, müalicə müəssisələrimizn resursları buna yetsin".

