Koronavirus pandemiyasına məşhurlar da biganə qalmırlar. Onlar müxtəlif formalarda virusa münasibətini nümayiş etdirilər.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bunlardan biri də "Gelde Aşk" serialında rol alan aktyor Erkan Petekkayadır.

O, çəkiliş meydanında "Koronavirus" adlı mahnı oxuyub. Aktyora ətrafında olan digər insanlar da dəstək olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.