Sosial media vasitəsilə "evdə qal" çağırışı edən portuqaliyalı futbolçu Kriştiano Ronaldo sevgilisi və uşaqları ilə birlikdə gəzintiyə çıxıb.

Publika.az xəbər verir ki, koronavirus epidemiyasına görə Portuqaliyadakı evində məskunlaşan ulduz oyunçunun ailə üzvləri ilə birlikdə dənizkənarı gəzintiyə çıxması, eyni zamanda maska və əlcəkdən istifadə etməmələri izləyicilər tərəfindən sərt qarşılanıb.

Onlar Ronaldonu sözünə əməl etməməkdə təqsirkar bilib.

Tağı Həsənov

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.