"Real Madrid"in hücumçusu Kərim Benzema maraqlı açıqlama verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Benzema açıqlamasında özünü "Çelsi"nin hücumçusu Olivye Jiru ilə müqayisə edib.

O, Fransa yığmasının hücumçusunu aşağılayıb: "Siz Formula 1 ilə kartinqi dəyişik salmayın. Mən hələ yumşaq ifadə işlətdim.

Xatırladaq ki, 2015-ci ildə Kərimi Matye Valbuenanı şantaj etməkdə ittiham edərək Fransa yığmasından uzaqlaşdırıblar. Ondan sonra yığmanın əsas hücumçusu Olivye Jiru sayılır.

Milli.Az

