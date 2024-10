“Qızıl top”un təltifetmə mərasimində ilin ən yaxşı gənc futbolçusu bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mükafata "Barselona" klubunun futbolçusu Lamin Yamal layiq görülüb.

Qeyd edək ki, 2023-cü ildə bu mükafat İspaniya "Real Madrid"inin yarımmüdafiəçisi Cud Bellinqemə verilib.

