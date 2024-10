"Real" Yamal üçün hərəkətə keçdi

"Real Madrid" "Barselona"nın ulduzu Lamine Yamala qarşı irqçiliyə biganə qalmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada “Santiaqo Bernabeu”da 0:4 hesablı məğlubiyyət zamanı Yamalın bəzi “Real Madrid” azarkeşləri tərəfindən irqçiliyə məruz qalmasına dair videolar yayılıb. “Real” tərəfi məsələnin araşdırıldığını bildirib. “Real Madrid”in bəyanatında deyilir:

““Real Madrid” futbol və idmanda hər hansı irqçilik, ksenofobiya və ya zorakılıq aktlarını qətiyyətlə pisləyir və oyun zamanı stadionun bir küncündə bir neçə azarkeşin söylədiyi təhqirlərə görə dərindən təəssüflənir. “Real Madrid” bu qınaq və alçaq təhqirləri törədən şəxsləri müəyyən edəcək. Onların şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi və müvafiq intizam və məhkəmə tədbirlərinin görülməsini təmin etmək üçün araşdırmalara başlanılıb”.

