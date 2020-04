Firdovsi Umudov: Karantin qərarlarına və tövsiyələrinə məhəl qoymasaq, böyük itkilərlə qarşılaşa bilərik - VİDEO

Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Firdovsi Umudov xüsusi karantin qaydaları ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib.

Vitse-prezident Trend-ə açıqlamasında bildirib ki, vətəndaşlar öz təhlükəsizliyi üçün bu qaydalara riayət etməlidirlər:

"Əziz həmvətənlilərim. Bu çətin günlərdə sizə müraciət etməyi özümə borc bildim. Bilirsiniz ki, dünyada koronavirusla bağlı nələr baş verir. Dünya ictimaiyyəti ən böyük bəla ilə üz-üzədir. Dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri bu virusla bağlı çox böyük itkilər verir və bu proses davam edir. Biz də bu təhlükə ilə üz-üzəyik. Əgər səhlənkarlıq etsək, tətbiq edilən qaydalara riayət etməsək, karantin qərarlarına və tövsiyələrinə məhəl qoymasaq, böyük itkilərlə qarşılaşa bilərik. Gəlin, dövlətimizin ətrafında sıx birləşək. Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva bununla bağlı əhaliyə müraciətlər etdilər, hər zaman vətəndaşlarının yanında olduqlarını dedilər. Biz də bir xalq olaraq səfərbər olmalıyıq. Bu, bir müharibədir, döyüşdür. Səfərbər olaq ki, bu müharibədən qalib ayrılaq, virusa qalib gələk. Biz birlikdə güclüyük. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, həkimlərimizi, polislərimizi, qazilərimizi, ağsaqqallarımızı, ağbirçəklərimizi, övladlarımızı düşünək".

Qeyd edək ki, koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində insanların fərdi evlərində və mənzillərində, daimi və ya müvəqqəti yaşadıqları (olduqları) yerlərdə qalmaları tələb olunur.

Qeyd olunanlarla əlaqədar insanların həyat və fəaliyyəti üçün zəruri olan iş və xidmət sahələrindən başqa digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət martın 31-dən 20 aprel 2020-ci il saat 00:00-dək dayandırılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.