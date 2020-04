Daha bir ölkə faciə ilə qarşı-qarşıya: 400 min insan öləcək

Yeni Zelandiyada koronavirusla mübarizə tədbirləri nəticə verməsə, on minlərlə insan öləcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin iki universiteti Oklend və Otaqonun hazırladığı hesabatda bildirilib.

Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunan hesabata görə, tədbirlər uğurlu nəticə verməsə, 14-80 min insan infeksiyanın qurbanı ola bilər.

Hətta Otaqo Universiteti bu rəqəmin 400 minə qalxa biləcəyini, əhalinin 64%-nin xəstələnəcəyini ehtimal edir. Oklend Universiteti isə bu faizi 89 olaraq dəyərləndirir.

Kovid-19-un yayılmasına qarşı 25 martda fövqəladə vəziyyət elan edən və 4 həftə ərzində ciddi ehtiyaclar xaricində küçəyə çıxmanın qadağan olunduğu Yeni Zelandiyada virus səbəbilə 1 nəfər dünyasını dəyişib, 647 nəfər xəstəlikdən əziyyət çəkir.

Zümrüd

