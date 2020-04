İngiltərə millisinin və "Çelsi"nin məşhur futbolçusu Eşli Koulun evi qarət olunub.

"Qafqazinfo" "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, oğrular onun evinə girib və futbolçunu stula bağlayıblar.

Bundan sonra bütün qiymətli əşyaları və pulları götürüb qaçıblar.

Milli.Az

