Filippində karantin qadağasına baxmayaraq evdən qaçıb həmyaşıdları ilə oynamaq istəyən yeniyetmə atasının qeyri-adi cəzasına məruz qalıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, kişi öz oğlunun saçlarını eybəcər şəkildə qırxıb.

Qeyd etmək lazımdır ki, yeniyetmə bu "saç düzümündən" narazı qalsa da, atası gördüyü işi bəyənib.

Nəticədə, öz görünüşündən utanan oğlan məcbur olaraq evdən çölə çıxa bilmir.

Milli.Az

