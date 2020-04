ABŞ-da daha bir gürcü din xadiminin koronavirusa yoluxması təsdiqlənib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Şimali Amerikanın yepiskopu Saba İntskirveli məlumat yayıb.

Keşiş Spiridon Narsiya hazırda evdə müalicə olunur.

Bu artıq ABŞ-da koronavirusa yoluxan ikinci gürcü ruhanidir. Bundan öncə keşiş İosif Mindiaşviliyə də koronavirus diaqnozu qoyulub.

Hər iki ruhani Nyu-Yorkda gürcü kilsəsində xidmət edir.



