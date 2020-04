Çində meydana gələn dünyanın demək olar bütün ölkələrinə yayılan yeni növ koronavirusla mübarizədə dövlətlər müxtəlif tədbirlərə əl atırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu tədbirlərdən biri də Flippində tətbiq edilib. Flippin prezidenti Rodriqo Dutert karantin qaydalarını pozaraq küçəyə çıxanların vurularaq öldürülməsini əmr edib.

Qeyd edək ki, Flippində koronavirusa yoluxanların sayı 2300-dən çoxdur. Virus səbəbindən 96 nəfər isə həyatını itirib.

Mənbə: CNN Türk

