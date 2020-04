Koronovirus Azərbaycanının bu rayonlarında daha çox yayılır - DİQQƏT

Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 641-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlardan 44 nəfəri sağalıb, 7 nəfər isə infeksiyanın qurbanı olub.

Bölgələr arasında ən çox yoluxma isə paytaxt Bakıda qeydə alınıb. Daha sonra isə ən çox yoluxma halları üzrə cənub rayonları üstünlük təşkil edir.

Bölgələr üzrə yolxumanının statistikasını təqdim edirik:

Bakı: 149

Lənkəran: 18

Cəlilabad: 15

Abşeron: 11



Salyan: 12

Qusar: 9

Tovuz: 5

Neftçala: 4

Astara: 3

Naftalan: 3

Daşkəsən: 3

Füzuli: 3

Xaçmaz: 3

Zaqatala: 3

Ucar: 3

Ağdam: 2

Ağdaş: 2

Quba: 2

Masallı: 1

Siyəzən: 1

Xızı: 1

Qəbələ: 1

Tərtər: 1

Qax: 1

Qazax: 1

Biləsuvar: 1

