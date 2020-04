Bakıda mağazada oğurluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə aprelin 12-də Türkan qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, naməlum şəxs paytaxt sakini M.V-yə məxsus mağazadan 1 500 manat dəyərində spirtli içki və tütün məmulatları oğurlayıb.

Xəzər Rayon Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, 1987-ci il təvəllüdlü, əvvəllər məhkum olunmuş V.Əliyev saxlanılıb.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.