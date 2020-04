1600 illik tabutu açdılar – GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADILAR

Arxeoloqlar Misirin Luksor şəhərində 1600 il əvvələ aid tabut aşkar ediblər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, tabutdakı mumiyanın yaşı 15-16 olan qıza aid olduğu güman edilir. Arxeoloqları təəccübləndirən digər məqam isə tabutda olduqca bahalı zinət əşyalarının üzə çıxmasıdır. Uzunluğu 1,75 sm olan tabutda kəhrəba, kvars kimi tünd və açıq rəngli qiymətli daşlardan hazırlanmış boyunbağılar aşkar edilib. Misirin əsərlər üzrə Ali idarəsinin rəhbəri Məhəmməd Abdulbedinin sözlərinə görə, qiymətli daşlardan hazırlanan boyunbağılar son illərin ən dəyərli tapıntısıdır.

Qeyd edək ki, İspaniya və Misirdən olan arxeoloqlar uzun müddətdir bölgədə araşdırmalar aparır.(qazet.az)

