''Covid-19 peyvənd olmadan da yox olacaq.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.Mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandıranTramp bildirib ki, koronavorirusun peyvənd olmadan yox olması mümkündür.

"Mən həkimlərin dediklərinə əsaslanıram. Ola bilər ki, bu payızda ya da qışda olsun''

Con Hopkins Universitetinin informasiyasına görə, ABŞ-da hazırda 1,27 milyondan çox yoluxma, 76 mindən çox ölüm halı qeydə alınıb.

Mənbə: The Sun

