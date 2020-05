Artıq bu şəxslər də ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər

Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququ verilən kateqoriyaların sayı artırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar "Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.

Bu dəyişikliyə əsasən, orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün birinci dərəcə əlilliyi olan şəxsə, 8 yaşına çatmamış uşağa və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa qulluq etməsi, 23 yaşınadək əyani təhsil alması da ailəyə sosial yardım almaq hüququ verəcək.

