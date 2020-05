Millət vəkili Fazil Mustafa Speys TV-də yayımlanan “Sadə həqiqətlər” verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, F.Mustafa korrupsioner məmurlardan danışıb. Millət vəkili bu cür şəxsləri xəstə adlandırıb:

"Bunlar manyakdırlar, xəstədirlər, bunlar pul yığmaqdan, ceyran əti yeməkdən zövq alırlar. Vaxtilə Sovet dövründə imkanlı adam ceyranının dişini çəkdirib, ona qızıl diş qoydurmuşdu. Bugünkü məmurlar isə 10 qızıl diş qoydurub".

