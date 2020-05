“Azərpoçt” bayram günlərində növbəli iş rejiminə keçəcək

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində olan “Azərpoçt” MMC-nin bütün poçt şöbələrində bayram günləri ilə əlaqədar növbəli iş rejimi təşkil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 və 26-30 may tarixlərində bütün poçt şöbələri saat 09:00-dan 17:00-dək fəaliyyət göstərəcək.

Həmçinin Bakı, Sumqayıt, Cəlilabad, Zaqatala və Ağdaşda yerləşən “Şəbəkə” xidmət mərkəzləri eyni saatlarda vətəndaşların xidmətində olacaq.

24-25 may tarixlərində isə paytaxtda və regionlardakı “Şəbəkə” xidmət mərkəzləri ilə yanaşı, Bakı şəhərində yerləşən 1 saylı poçt filialının 1, 7, 10, 33, 66; 2 saylı poçt filialının 9, 102, 111, 117; 3 saylı poçt filialının 2 (MXŞ), 34, 40, 104, 118, 119, 123, 132, 133, 142, 149; 4 saylı poçt filialının 39, 42, 45, 77, 89, 90, 156; 5 saylı poçt filialının 63 (MXŞ), 3, 21, 80, 81, 83, 170; 6 saylı poçt filialının 72 (MXŞ), 8, 29, 52, 53, 54, 114, 115, 130 saylı poçt şöbələri, eləcə də regionlardakı müştəri xidmətləri şöbələri saat 10:00-dan 17:00-dək fəaliyyət göstərəcək.

Poçt şöbələrində əhaliyə poçt-maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi, teleqramların, məktubların, banderolların, bağlamaların, əsgəri göndərişlərin, pulköçürmələrinin çatdırılması, kommunal xidmət haqlarının yığılması təmin edilir.

