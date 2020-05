Müğənni Manaf Ağayevin dəbdəbəli bağ evindən görüntülər diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Günay Firudinqızının "Ulduzlu Yayım" verilişi Manaf Ağayevin bağında qonaq olub. Bağ evindən görüntülər qısa zaman ərzində sosial şəbəkədə yayılıb. Marağa səbəb olan görüntülərdə hər kəs evin dəbdəbəsindən yazıb.



Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

(big.az)

