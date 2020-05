Ağdaşda qəzada maşın iki hissəyə bölündü, ölən var - FOTO

Ağdaş rayonunda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə mayın 24-də günortaya yaxın Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral yolunun 227-ci kilometrində, Xosrov kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Aralbir kənd sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Gərayev Niyaz Nizam oğlu idarə etdiyi “VAZ 21011” markalı minik avtomobilində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobil iki hissəyə bölünüb. Sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə gəlib, faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.