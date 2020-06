BNA-ya hansı təşkilatlar müraciət edə bilər? - AÇIQLAMA

Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) sərt karantin rejimi müddətində əməkdaşların daşınması üçün nəqliyyat xidmətlərinə ehtiyacı olan müəssisə və təşkilatlara müvafiq dəstək göstərilməsinə hazırdır.

Bu barədə Metbuat.az-a BNA-nın Mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev məlumat verib.



Onun sözlərinə görə, daşımaları daxili imkanlar hesabına tənzimləyə bilməyən müəssisə və təşkilatlar ciddi zərurət olduğu halda Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargaha müraicət etməlidirlər.



"Yalnız Operativ Qərargahın müvafiq tapşırığı əsasında nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi təmin olunacaq. Eyni zamanda bildiririk ki, nəqliyyat xidmətləri ilə bağlı müraciətlər əvvəlcədən planlı qaydada olmalıdır. Bu, nəqliyyat vasitələrinin, sürücü və digər texniki heyətin hazırlanması baxımından vacibdir".

