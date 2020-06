Bu gün Azərbaycanda koronavirusla bağlı keçirilən test sayı 5811 olub.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ümumilikdə ölkədə koronavirusla bağlı keçirilən test sayı 328 385-dir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda daha 338 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 4 nəfər vəfat edib. Ümumilikdə ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 5811, vəfat edənlərin sayı 82, sağalanların sayı 3871-dir.

Hazırda 2907 aktiv koronavirus xəstəsinin 110-u reanimasiyadadır, 20 nəfər süni tənəffüs aparatına qoşulub.

