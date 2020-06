ŞAD XƏBƏR: 400 mindən çox şəxsə iyun ayı üzrə...

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və Naxçıvan MR üzrə iyun ayının pensiyalarının ödənişini həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pensiya vəsaitləri ümumilikdə 407 298 pensiyaçının bank hesablarına köçürülüb.

Respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə, həmçinin hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər üzrə pensiyaçıların (857 092 pensiyaçı) iyun ayı üzrə pensiyasının da müəyyən olunmuş qrafik üzrə onların bank hesablarına köçürülməsi təmin olunacaq.

