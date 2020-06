Həftənin daha bir günü sərt karantin rejimi ilə bağlı qərar verilib?

Ölkə üzrə sanitar-epidemioloji vəziyyətin təhlilinə əsasən, son günlər Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarında yüksək yoluxma faktları aşkar edilib.

Metbuat.az qazet.az-a istinadən xəbər verir ki, bu baxımdan COVID-19 virusunun yayılma sürətinin azaldılması, eləcə də onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədilə 2020-ci il 14 iyun saat 00:00-dan 16 iyun saat 06:00-dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin, Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq ediləcəkdir.

İnsanlar arasında tarixlərlər bağlı müxtəlif suallar yaranıb. Belə ki, bir çox vətəndaş şənbə günü də daxil olmaqla sərt karantin rejiminin tətbiq ediləcəyini düşünürlər.

Qeyd edək ki, 15 iyun Milli Qurtuluş günü olduğundan ölkədə qeyri iş günüdür. Elə bu səbəbdən həftənin bazar günü və bazar ertəsi sərt karantin rejimi tətbiq edilir.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, şənbə günü qeyd edilən şəhər və rayonlarda adi günlər kimi market, iş yerləri fəaliyyətini davam etdirəcək.

