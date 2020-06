Samuxda zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə, zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən yerli vaxtla saat 12:47-də Gəncə stansiyasından 47 km şimalda Samux ərazisində zəlzələ qeydə alınıb.

Zəlzələ hiss edilməyib. Zəlzələnin maqnitudası 3, dərinliyi 13 kilometr olub.

