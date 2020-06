Nazirlər Kabinetinə yeni səlahiyyət verildi

Azərbaycan Nazirlər Kabinetinə əlavə səlahiyyət verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan “Kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, artırılması (yığılması) və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında” qanunun tətbiqi barədə Fərmanda qeyd olunub.



Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində kimyəvi silah aşkar edildikdə, həmin silah Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hallarda və həmin Konvensiyaya uyğun olaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən qaydada məhv ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.