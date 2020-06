Azərbaycan incəsənətinə ağır itki üz verdi - FOTO

Xalq rəssamı Mais Ağabəyov bu gün 79 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Mais Ağabəyov 01.05.1941-ci ildə Bakıda anadan olub. 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət rəssamlıq məktəbini bitirmişdir. 1969-cu ildə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinomatoqrafiya İnstitutunun rəssamlıq fakültəsini bitirərək "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında quruluşçu rəssam kimi fəaliyyətə başlamışdır. Əsərləri respublika və xarici ölkələrin sərgi salonlarında nümayiş etdirilmişdir.

Azərbaycanın xalq rəssamıdır. Mais Ağabəyov 2012-ci il aprelin 26-da Təsviri sənət nominasiyasında "Humay" milli mükafatına layiq görülmüşdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.