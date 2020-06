ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı müğənni Ayan Babakişiyeva olub:

Müğənni artıq saf münasibətin qalmadığından danışıb:

“Çətin... Ancaq səni sadəcə anan təmmənnasız sevə bilər, heç qardaş-bacın da yox. Atam yoxdur. Mənim ailəm elə böyük ailə deyil. Əkiz qardaşım, övladım və anam var. Qohumlarımın da Allah canına sağlıq versin. Amma nə səmimi dostluq var, nə də səmimimi yoldaşlıq...”.



