Prezident onları təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Abasova Adilə Ziyat qızı

Ağayev Aydın Mirzəli oğlu

Quliyev Təlatüm Əliövsət oğlu

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Fərəcov Fazil Salman oğlu

Hacıyev Valeh Tofiq oğlu

Sofiyeva Aynur Məmmədiyyə qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasəliyev Xaliddin Bahəddin oğlu

Babayev Malik Balakişi oğlu

Bəhrəmov İbadət Qara oğlu

Cabbarov Firidun Məstan oğlu

Camalov Elvin Veys oğlu

Cəfərova Əntiqə Məhəmmədəli qızı

Dadaşov Orxan Natiq oğlu

Ələsgərov Malik Hümbət oğlu

Əliverdiyev Telman Əli oğlu

Əliyev Mahir Nəcəf oğlu

Əliyeva Sevinc Tərlan qızı

Əsgərov Bəxtiyar Səyyad oğlu

Hacızadə Billurə Surət qızı

İsmayılov Məmməd Əkbər oğlu

Kuzikevxaşvili Liuza Vasoyevna

Qubadov Miribadulla Mirtarverdi oğlu

Quluyev Mərdəli Behbud oğlu

Qvaladze Otari Rafaelyeviç

Lazımov Elman Telman oğlu

Mahmudova Gülnaz Fərhad qızı

Maksudov Şahin İsbat oğlu

Mehdiyeva Sonaxanım Muxtar qızı

Məsimova Yaqut Şixnəbi qızı

Muradov Səməndər Bəfədər oğlu

Nağıyeva Xuraman Məmməd qızı

Nəbiyev Nazim İbrahim oğlu

Nəcəfov İlqar Məhəmməd oğlu

Rəsulov Vaqif Nəcəfalı oğlu

Rüstəmov Şakir Bəhram oğlu

Rüstəmov Valeh İsfəndiyar oğlu

Saramanov Ramazan Əmrullah oğlu

Səttarova Məlahət İsmət qızı

Sultanova Ruqiyyət Atey qızı

Süleymanov Məhəmmədəli Bilal oğlu

Süleymanov Məmməd Müzəffər oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Abasova Cəmilə Rüstəm qızı

Abasova Rədifə Əvəz qızı

Abbasov Fariz Yaqub oğlu

Abbasov Mahir Hüseyn oğlu

Abbasov Orxan Vilayət oğlu

Abbasov Rəşad Soltan oğlu

Abbasova Könül İmamverdi qızı

Abbasova Zərəngiz Səməd qızı

Abdinov Orxan Rza oğlu

Abdullayev Arzu Piriş oğlu

Abdullayev Samir Ağasəf oğlu

Abdullayeva Firuzə Əsəd qızı

Abdullayeva Xuraman Fərəməz qızı

Abdullayeva Qətibə Binnət qızı

Abuşov Tural İntiqam oğlu

Ağayev Kərim Ramazan oğlu

Ağayev Ramin Şıxəli oğlu

Ağayev Samid Tofiq oğlu

Axundova Sevda Rəvan qızı

Aslanov Qorxmaz İldırım oğlu

Ataşov Rövşən Bəyalı oğlu

Babayev Rəşadət Əliağa oğlu

Babayev Söhrab Balabəy oğlu

Babayeva Gülnarə Hüseyn Bala qızı

Babayeva Zülfiyyə Məhəmməd qızı

Bağırova Sədaqət Muxtar qızı

Balabəyov Ənvər İbrahim oğlu

Bayramova Nərmin Ernest qızı

Bəşirov Xəzər Zabit oğlu

Cəbiyeva Kəmalə Mərdanəli qızı

Cəfərova Qumru Vaqif qızı

Dadaşov Məmmədhüseyn Xanhüseyn oğlu

Eyvazov Fuad Heydər oğlu

Əbdulhəsənov Mütəllim Əbduləziz oğlu

Əhmədov Xanoğlan Telman oğlu

Əhmədov Rahab Həsənağa oğlu

Əhmədov Sabir Ağəhməd oğlu

Əhmədov Şahin İsgəndər oğlu

Ələsgərov Sahib İbrahim oğlu

Əliyev Arif Musa oğlu

Əliyev Asif Nürəddin oğlu

Əliyev Əli Əlisurət oğlu

Əliyev Fərid Ruslan oğlu

Əliyev İlkin Böyükağa oğlu

Əliyev Qabil Həmzə oğlu

Əliyev Pərviz Əbilfəz oğlu

Əliyev Rasim Adil oğlu

Əliyev Sabir Qələndər oğlu

Əliyev Sadiq Cabir oğlu

Əliyev Tural Rəfail oğlu

Əliyev Zaur Şaitdin oğlu

Əliyeva Aypara Məmməd qızı

Əmircanova Ümbül Cəfər qızı

Əsədova Ruqiyyə Rafiq qızı

Əsgərov Tacəddin Kamil oğlu

Əsgərova Nəsibə Mütəllib qızı

Əzizov Ataman Əfqar oğlu

Əzizov Əziz Qərib oğlu

Əzizov Vahid Əzizağa oğlu

Hacıyev Ələkbər Qiyas oğlu

Hacıyev İqbal İnqilab oğlu

Heydərov Yusif Vaqif oğlu

Həmidov Şəfayət Mübariz oğlu

Həsənov Elşad Rauf oğlu

Həsənov Ələsgər Bəndalı oğlu

Həsənov İlham Sədrəddin oğlu

Həsənov İmran Elman oğlu

Hüseynov Absalam Zahid oğlu

Hüseynov Babək Azər oğlu

Hüseynov Xəyyam Sabir oğlu

Hüseynov Lazım Fərzalı oğlu

Hüseynova Mehriban Samid qızı

Hüseynova Nəcibə Həsənağa qızı

Hüseynzadə Orxan Rüfət oğlu

Xudaquliyev Əfqan Ağaqulu oğlu

İbrahimov Hafiz Sarı oğlu

İbrahimov Tariyel Daim oğlu

İmanov Azər Laçın oğlu

İmanov Heybət Rahil oğlu

İsmayılov Anar İsmayıl oğlu

İsmayılova Samirə Burcalı qızı

İsrafilov Anar Rasim oğlu

Kərimov Əsəd Əhməd oğlu

Kərimov Musa Camal oğlu

Kərimova Leyla Sabir qızı

Qafarov Əbülfəz Rza oğlu

Qarabağlı Emin Arif oğlu

Qasımov Azər Qərib oğlu

Qasımov Bəxtiyar Qasım oğlu

Qəhrəmanov Ceyhun Əliyar oğlu

Qəhrəmanov Ramiz Məzahim oğlu

Qəhrəmanova Cəmilə Razin qızı

Qəmbərov Elşən Vahid oğlu

Qılıcov Nizaməddin İmran oğlu

Quliyev Emin Rzaqulu oğlu

Quliyev Rəşad Şakir oğlu

Quliyev Yunis Bəbir oğlu

Quliyeva Leyla Anatolyevna

Quliyeva Nigar Eldar qızı

Qulu Zadə Şahrun Orxan qızı

Mahmudov Həsən Məmməd oğlu

Mayılov Fuad İlham oğlu

Mayılova Mehriban Məmmədağa qızı

Mehdixanlı Cövdət Tofiq oğlu

Mehdiyeva Aytac Arif qızı

Məcidli Vüqar Sabir oğlu

Məhərrəmov Əbülfət Əjdər oğlu

Məhərrəmova Şəfa Fikrət qızı

Məlikova Rəna Mansur qızı

Məlikova Sədaqət Emin qızı

Məmişov Himalay Qabil oğlu

Məmmədli Natiq Yaqub oğlu

Məmmədov Hüseynxan Paşa oğlu

Məmmədov Məhərrəm Məmməd oğlu

Məmmədov Muxtar Məmməd oğlu

Məmmədov Səfail Mirzağa oğlu

Məmmədov Tural Xəlil oğlu

Məmmədova Hökumə İdris qızı

Mikayıllı Həbib Rasim oğlu

Mirzəyev Vüqar Balaxan oğlu

Mirzəyeva Mehriban Adil qızı

Muradov Eldar Yaralı oğlu

Muradova Rəna Əlirza qızı

Musayev Cəmil Əliheybət oğlu

Musayev Rizvan Kamal oğlu

Musayev Səbuhi Rahib oğlu

Mustafayeva Gülarə Əli qızı

Mürsəliyev Mirqulu Mursaqulu oğlu

Mütəllimov Rövşən Əlyusif oğlu

Nağıyev Azad Sabir oğlu

Namazov Mehman Fərman oğlu

Nəbiyev Hikmət Sədi oğlu

Nəbiyev Ramil Aslan oğlu

Nəcəfov Qulu Nəcəfqulu oğlu

Nəcəfova Mədinə Ənvər qızı

Nəzərov Mədət Feyruz oğlu

Nuriyev Vəli Talıb oğlu

Ovçiyev Rizvan Ziyəddin oğlu

Paşayev Elvin Nazim oğlu

Pirməmmədov İlqar Zakir oğlu

Rəhimova Göyçək Aydın qızı

Rəhmanov Fəxri Rəşid oğlu

Rəsulova Səmayə Məmmədağa qızı

Rüstəmova İlhamə Kazbek qızı

Rzayev Mahir Tahir oğlu

Rzayev Nuğay Cəlil oğlu

Sadıqov Elmir Kərəm oğlu

Sadıqov Yusif Sadıq oğlu

Sadıqova Mənzərə Hüseyn qızı

Salahova Könül Rüstəm qızı

Salamov Təbriz Əsabəli oğlu

Salmanov Fərid Əli oğlu

Səfərova Səkinə-Xanım Tofiq qızı

Səlimov Şakir Yaşar oğlu

Səmədova Anaxanım Qüdrət qızı

Süleymanov Rövşən Efsir oğlu

Süleymanov Soltan Şəhmir oğlu

Şabanova Nərminə Nəcəf qızı

Şahbazbəyova Zemfira Nadir qızı

Şəkərəliyev Teymur Akif oğlu

Şərifov Əli Qara oğlu

Şərifov Zahid Hümmət oğlu

Şıxəliyev Ceyhun Yavər oğlu

Şirinov Rasim Savalan oğlu

Şükürova Nərgiz Çingiz qızı

Tağıyeva İlqanə İbrahim qızı

Talıbzadə Cəmilə Maksim qızı

Vəliyeva Vüsalə Səyyad qızı

Zahirli Elşən Həsən oğlu.

