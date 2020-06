Emin bir ilə 3 milyondan çox qazanıb

Dünyaca məşhur “Forbes” jurnalının Rusiya versiyası mədəniyyət və idman sahəsində ən çox gəlir əldə edənlərin siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, araşdırma 40 yaşadək olan tanınmışlar arasında aparılıb.

Siyahıda Xalq artisti Emin Ağalarov da yer alıb. Bir il ərzində 3,1 milyon dollar qazanan sənətçi 29-cu sırada qərarlaşıb. Həmçinin müğənni barədə 2 485 xəbər dərc edilib və sosial şəbəkədəki reytinqi 6, 84 baldır.

İdmançı Həbib Nurməhəmmədov 16,5 milyon dollar qazancı ilə siyahıda birincidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.