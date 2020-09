“ATV Xəbər” proqramının aparıcısı Lalə Azərtaş uzun illər sonra çalışdığı telekanalla yollarını ayırır.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı iş yerini dəyişmək qərarını alıb. Bildirilir ki, Lalə yaxın günlərdə efirə “Xəzər” telekanalında çıxmağa başlayacaq.

O, sözügedən telekanalın rəhbəri Murad Dadaşovdan gələn təklifi müsbət dəyərləndirib və tərəflər arasında razılıq baş tutub.

