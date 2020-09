Bu gün faciəli şəkildə vəfat edən məşhur gitara ifaçısı Nofəl Süleymanov daha bir məşhurla qohum imiş.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, N.Süleymanov döyüş növləri üzrə dünya çempionu Anar Süleymanovun əmisidir.

Qeyd edək ki, məşhur musiqiçibu gün günorta saatlarında Nizami rayonundakı mənzilində dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, 15 yaşlı oğlu Şövqi Süleymanov ehtiyatsızlıqdan ov tüfəngindən açdığı atəş nəticəsində musiqiçi vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.