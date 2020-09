Xalq artisti Məleykə Əsədova imicində dəyişiklik edib.

Aktrisa yeni görkəmdə olan fotolarını sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. 54 yaşlı Məleykənin imici izləyicilərin zövqünü oxşayıb.

Əsədova paylaşımına belə şərh verib: "Xarici gözəllik gedəridir, daxili gözəlliyinizi qoruyun. O, sizin bənizinizi nurla bəzəyəcək, bax, əbədi gözəllik insanın üzündəki nurdur. Nur da daxilin səsidir!”

İzləyiciləri xalq artistinin fotolarına təriflər yağdırıb.

(baku.ws)

