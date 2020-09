Beynəlxalq Sahilyanı Təmizlik Günü münasibətilə ötən ötən gün Sumqayıtın Corat qəsəbəsi sahil ərazisində 5 ha ərazi plastik tullantılardan təmizlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Muxtar Babayev, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Kəstutis Yankauskas və Latviyanın səfiri Dainis Garançs iştirak ediblər.

Nazir Muxtar Babayevlə yanaşı, digər rəsmilər də sahilin tullantılardan təmizlənməsinə kömək ediblər.

