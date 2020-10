Ordumuz daha bir erməni PUA-sını məhv etdi - ANBAAN VİDEO

Ermənistan ordusuna aid növbəti Pilotsuz Uçuş Aparatı (PUA) Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilib. Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər döyüş bölgəsində olan Türkiyənin “Haberturk” agentliyinin operatoru tərəfindən qeydə alınıb. Hadisə cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlər zamanı baş verib.

