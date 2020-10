“Azərbaycanın Tərtər rayonunun Qapanlı kəndində yerli və beynəlxalq jurnalistlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva “Twitter”də yazıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.