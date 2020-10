Ermənilər tank sürməyə hərbçi tapmırlar - Polkovnik açıqladı

Ermənistanda gənclər arasında hərbi xidmətdən kütləvi şəkildə yayınma halları müşahidə olunur. Ermənilər hətta ordu sıralarına məcburi aparılmamaq üçün vətəndaşlıqdan imtina hallarını da nəzərdən keçirirlər.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, ermənilərin kütləvi surətdə orduya yollanmaqdan yayınması ordu sıralarında ciddi əsgər çatışmazlığına səbəb olub.

Ehtiyatda olan polkovnik, sabiq briqada komandiri Şair Ramaldanov bildirib ki, ermənilər hərbi maşınlar və tankların sükanı arxasında otuzdurmağa adam tapmırlar:

"İstər hərbi texnikaları idarə etməyə, istər piyada, istərsə də artilleriya bölmələri üçün adam tapa bilmirlər. Heç bir erməni arxa cəbhədə belə texnikaların sükanı arxasına oturmaq istəmir".

Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun cəbhə xəttində istifadə etdiyi pilotsuz uçuş aparatları düşmən cəbhəsində böyük vahimə yaradıb. Ordumuzun bundan əlavə artilleriya bölmələrinin dəqiq zərbələri də ermənilərin xeyli sayda texnika və canlı qüvvəsinin məhv olması ilə nəticələnib.

