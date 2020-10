Ermənilərin öldürdüyü mülki vətəndaşlarımızın sayı AÇIQLANDI - RƏSMİ

27 sentyabr 2020-ci ildən 8 ooktyabr 2020-ci il saat 13:00-dək erməni təxribatları nəticəsində dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikası açıqlanıb.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə:

Həlak olmuş dinc sakinlərin sayı – 31

Yaralanmış dinc sakinlərin sayı – 154

Yararsız vəziyyətə düşmüş yaşayış evlərinin sayı - 928

Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı – 133

Yararsız vəziyyətə düşmüş çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı - 45-dir.

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin məlumatı

