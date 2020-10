Cəbhəyə yollanan Kamildən XƏBƏR VAR

Məşhur azərbaycanlı fitnes məqşçi Kamil Zeynallı açıqlama verib.



Metbuat.az Sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, yardım aksiyaları ilə xalqın sevgisini qazanan Kamilin cəbhə bölgəsində olması ilə bağlı xəbərlər var idi. Uzun müddətdən sonra o sosial hesabında bu barədə açıqlama verib:



"Mən könüllü səfərbərliyə yazılsam da məni çağırmamışdılar. Mən könüllü olaraq gəlmişəm. Hazırda lazım olan yerdəyəm, xidmətimi edirəm. Bizim ordumuzun yardıma ehtiyacı yoxdur, dəstəyə ehtiyacı var. Dəstək gözəl şeydir. Rusiya və digər ölkələrdə yaşayan azərabaycanlılarımız ordumuza dəstək olduqları üçün onlara minnətdaram".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.