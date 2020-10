Gündüz saatlarında yerdəyişməyə cəhd göstərən düşmənin döyüş texnikası artilleriya atəşi ilə məhv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən hərbi kolonu darmadağın edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.